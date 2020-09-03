Судья Еськов поделился мнением об угрозах в свой адрес после матча «Спартак» — «Сочи»

Судья Алексей Еськов поделился мнением об угрозах в свой адрес после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», передает Sport24.

Напомним, в матче Еськов отвечал за VAR.

«Это издержки нашей профессии. Конечно, неприятно. Нет никаких гарантий, что эти угрозы не осуществятся. Но подобные истории есть на протяжении всей карьеры», — сказал Еськов.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.

Ранее стали известны новые подробности в деле судьи Еськова.