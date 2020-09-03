СМИ: игрок ЦСКА Влашич может перейти в «Барселону»

Футболист московского ЦСКА Никола Влашич может перейти в каталонскую «Барселону», передает 24sata.hr.

В услугах игрока заинтересован наставник сине-гранатовых Рональд Куман, который работал с хорватом в английском «Эвертоне». Отмечается, что пункт об отступных в контракте хавбека в € 35 млн может помешать трансферу.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Влашич провел 29 матчей, забив 12 мячей.



Ранее Влашич стал автором лучшего гола августа в чемпионате России.