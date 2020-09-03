Пять спортсменов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.
В топ-10 вошли пять спортсменов. Третье место занял швейцарский теннисист Роджер Федерер с доходом в $106,3 млн. Четвертым стал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ($105 млн), пятым — аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси ($104 млн). На седьмой строчке расположился бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($95,5 млн). Девятое место в рейтинге занял американский баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн).
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2020 года.