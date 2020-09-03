Полузащитник ЦСКА Кучаев признан лучшим игроком августа в РПЛ

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком чемпионата России по итогам августа, сообщается на странице лиги в Twitter.

Футболист принял участие в шести матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Также на награду претендовали голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, хавбек казанского «Рубина» Денис Макаров и нападающий столичного «Спартака» Джордан Ларссон.

Ранее сообщалось, что наставник красно-белых Доменико Тедеско признан лучшим тренером в августе.