Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал об успешном выходе во второй круг US Open.

В первой встрече на турнире отечественный спортсмен переиграл аргентинца Федерико Дельбониса — 6:1, 6:2, 6:4.

«Больше всего я доволен счетом и победой в трех сетах. Я также рад, что закончил матч до полуночи. Я играл стабильно, не шел на сумасшедшие удары. Я сумел сохранить отрыв и всегда оказывал давление на чужой подаче. Это стало ключевым моментом», — цитирует Медведева официальный сайт тура.

Теперь россиянину будет противостоять австралиец Кристофер О'Коннелл.

Ранее Александрова квалифицировалась во второй круг US Open.