СМИ: Суарес станет одноклубником Роналду

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, следующей командой уругвайца с большой долей вероятности станет туринский «Ювентус». Стороны уже практически договорились об условиях личного контракта и теперь займутся переговорами с «Барселоной».

При этом источник утверждает, что «бьянконери» не хотят платить за трансфер 33-летнего форварда и рассчитывают, что он расторгнет контракт с сине-гранатовыми и присоединится к клубу на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Суарес может продолжить карьеру в «Атлетико».