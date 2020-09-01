Миранчук прилетел в Бергамо для завершения перехода в «Аталанту»
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук находится в шаге от перехода в «Аталанту».
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что хавбек сборной России прибыл в Бергамо для завершения трансфера в стан «королевы провинциалов». Соответствующие фотографии, на которых 24-летний футболист изображен с клубным шарфом «Аталанты», опубликованы в социальных сетях.
В ближайшее время Миранчук должен пройти медобследование и подписать личный контракт. По информации из СМИ, «Локо» получит за игрока €14,5 млн.
Ранее Миранчук обратился к фанатам «Локомотива».
Benvenuto #Miranchuk! Colpo in attacco dell'#Atalanta dalla Lokomotiv: domani visite e poi l'ufficialità pic.twitter.com/bsErAIsgK3— Carlo Canavesi (@Carlo_Canavesi) September 1, 2020