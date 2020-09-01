Кучеров получил серьезную травму в матче с «Бостоном»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров получил серьезную травму в матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли 2020 года против «Бостон Брюинз».

На старте первого периода матча чешский защитник «мишек» Здено Хара попал клюшкой в лицо россиянину, после чего тот был вынужден отправиться в раздевалку для получения медицинской помощи.

В настоящее время в матче идет второй период, счет равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что защитник нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)