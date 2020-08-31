Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о конфликте с вызванным в национальную команду форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

Накануне футболисты созвонились и в ходе телефонного разговора помирились.

«Конфликта между нами не было изначально... Созвонились с Сашей, однако никто не извинялся. Поговорили по-мужски — разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и желаем друг другу удачи на футбольном поле.

Надеюсь, сегодня эту тему закроем раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», — приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России в Telegram-канале.

Напомним, что 3 сентября национальная команда сыграет дома с Сербией, а уже 6-го числа на выезде встретится с Венгрией.

Ранее Александр Головин получил надрыв мышцы задней поверхности бедра и не приехал в расположение сборной.