Названы возможные соперники «Динамо» во 2-м квалификационном раунде ЛЕ
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Стали известны возможные оппоненты московского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Так Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с разбивкой участников данной стадии на жеребьевочные группы. «Динамо» попало во вторую группу основного пути ЛЕ, где бело-голубым могут попасться азербайджанский «Нефтчи», тбилисский «Локомотив» и победитель пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар» (матч был отложен из-за вспышки COVID-19 — «Газета.Ru»).
Точного соперника «Динамо» узнает после жеребьевки во вторник, 1 сентября.
Стоит отметить, что матчи второго отборочного раунда пройдут 17 сентября без зрителей.
Ранее матч ЛЕ между «Нымме Калью» и «Мурой» был отменен из-за коронавируса.