«Краснодар» в отборе ЛЧ сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»

Российский «Краснодар» узнал своих возможных оппонентов по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Быки» встретятся с победителем матча третьего отборочного раунда турнира ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия).

Напомним, что «Краснодар» выступает в пути представителей лиг в качестве несеяной командой. Южане могли также встретиться с киевским «Динамо» (или его соперником), но УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы.

Со всеми парами третьего отборочного раунда ЛЧ можно ознакомиться здесь.