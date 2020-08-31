Отец Месси собирается провести переговоры с «Барселоной»

Отец капитана «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси собирается встретиться с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу.

Об этом информирует Mundo Deportivo.

Бартомеу уже дал согласие на встречу с Хорхе Месси 3 сентября. Глава клуба будет настаивать на том, что аргентинец должен остаться в клубе. Хорхе в свою очередь будет объяснять руководству «каталонцев», что его сын хочет уйти из-за постоянных неудач в Лиге чемпионов.

Напомним, что на прошлой неделе пятикратный обладатель «Золотого мяча» сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб.

Главным претендентом на аргентинца является английский «Манчестер Сити».

Ранее стала известна приоритетная цель Кумана в «Барселоне».