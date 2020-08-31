Мусаев высказался после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, «быки» недовольны количеством набранных очков на старте нынешнего сезона.

«Содержание — одно, но нужен результат. Считаю, что если мы будем работать дальше, то будем набирать очки. Плюс потихоньку выходят травмированные игроки. В этом наш резерв.

Новых приобретений, возможно, и не будет», — сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво стал игроком «Бетиса».