Газизов прокомментировал победу «Спартака» над «Арсеналом»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, всем поклонникам отечественного футбола пора привыкнуть к тому, что столичная команда вновь находится на лидирующих позициях.

«Приятно, что команда играет показывает характер. Ребята — молодцы, Доменико — молодец. Игра показывает, что все делается правильно.

Команда с духом, с силой, с желанием. Большое спасибо болельщикам, все это для них», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил дебют узбекского полузащитника Остона Урунова.