Руководитель «Арсенала» предложил проверить арбитра Матюнина на полиграфе

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев выразил недовольство работой арбитров матча шестого тура чемпионата России с московским «Спартаком».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В концовке первого тайма полузащитник гостей Даниил Лесовой получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром.

Функционер заявил, что удаление футболиста «Арсенала» стало ключевым в матче.

«Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?» — цитирует Аджоева «Чемпионат.com».

Ранее генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поздравил арбитра Матюнина с победой «Спартака».