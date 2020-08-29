Президент «Барселоны» будет обсуждать с Месси только продление контракта
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Бартомеу занял жесткую позицию по поводу возможного ухода Лионеля Месси из команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, функционер не собирается обсуждать с 33-летним нападающим вопрос досрочного расторжения трудового договора в нынешнее межсезонье, так как считает, что фанаты сине-гранатовых не простят ему потерю Месси.
Бартомеу намерен обсуждать с аргентинцем только продление контракта, который истекает в 2021 году, однако шансы на то, что игрок захочет остаться в клубе, крайне малы.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА отказался от приобретения полузащитника аргентинского «Ривер Плейт» Хорре Карраскаля.