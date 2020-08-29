Скончался личный тренер Федора Емельяненко
Скончался личный тренер прославленного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов. Об этом в своем Instagram сообщил сам спортсмен.
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью моей семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.
Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире», — написал Емельяненко.
Воронову было 55 лет.
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Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ⠀ С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ⠀ Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ⠀ Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.