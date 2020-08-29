Скончался личный тренер Федора Емельяненко

Скончался личный тренер прославленного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов. Об этом в своем Instagram сообщил сам спортсмен.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью моей семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.

Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире», — написал Емельяненко.

Воронову было 55 лет.

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