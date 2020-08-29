Тренер Емельяненко умер из-за коронавируса
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Личный тренер прославленного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sports.ru.
По информации источника, специалист последнюю неделю находится на искусственной вентиляции легких, испытывал проблемы с сердцем и давлением.
Воронов умер в Абакане в возрасте 55 лет.
Ранее сообщалось, что скончался тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов.