Тренер Емельяненко умер из-за коронавируса

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Личный тренер прославленного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sports.ru.

По информации источника, специалист последнюю неделю находится на искусственной вентиляции легких, испытывал проблемы с сердцем и давлением.

Воронов умер в Абакане в возрасте 55 лет.

Ранее сообщалось, что скончался тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов.