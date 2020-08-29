Жуков предсказал Загитовой хорошее будущее в гольфе

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жулин высказался о перспективах действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 18-летняя фигуристка неплохо проявила себя в игре в гольф во время фестиваля «Сильные фигуры», который проходил в Твери.

«Она практически с первого раза попала в лунку. Только опробовала клюшку и метров с пяти попала. Талантливая спортсменка, что тут скажешь.

Думаю, в гольфе она еще сможет зарекомендовать себя», — сказал Жуков.

Ранее экс-фигурист Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) поднимет вопрос о повышении возрастного ценза фигуристок с 15 до 17 лет.