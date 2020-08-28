В НХЛ объяснили приостановку Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с обращением на официальном сайте лиги, объявив о переносе встреч двух игровых дней из-за массовых беспорядков в стране.

Турнир возобновится с 29 на 30 августа по московскому времени.

«После долгих обсуждений хоккеисты НХЛ пришли к выводу, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние игры по расписанию. Лига поддерживает решение игроков и перенесет эти четыре игры, начиная с сегодняшнего дня, и соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Сообщества темнокожих продолжает сталкиваться с реальными, болезненными переживаниями. Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков признают, что предстоит большая работа, прежде чем мы сыграем соответствующую роль в обсуждении вопросов разнообразия, интеграции и социальной справедливости», — отмечается в заявлении.

Напомним, что причиной очередных волнений в США стали действия полицейского города Кенош, который дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. После этого в стране началась новая волна протестов.

Ранее Тарасенко высказался о возможном завершении карьеры.