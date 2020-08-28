Источник: Месси хочет воссоединиться с Гвардиолой в «Сити»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом пишет в Twitter журналист Вероника Брунати.

Отмечается, что аргентинец позвонил наставнику «горожан» Пепу Гвардиолы и рассказал о своем желании присоединиться к английскому клубу.

«Деньги не проблема. Я хочу играть за «Сити», — сказал Месси тренеру.

Нападающий желает, чтобы его клуб был конкурентоспособным и боролся за трофеи, чего он не видит в проекте «каталонцев».

Напомним, что Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

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