Матчи плей-офф НХЛ, которые запланированы на 27 августа, могут отменить
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Матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые запланированы на 27 августа, могут отменить из-за стрельбы полицейского в афроамериканца, сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.
Фридман утверждает, что игрокам сказали готовиться к тому, что игры могут перенести.
Напомним, полицейский города Кенош дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. В США началась новая волна протестов.
Ранее сообщалось о том, что плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновится 28 августа.
Players being told to prepare for cancellations tonight— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) August 27, 2020