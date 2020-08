Матчи плей-офф НХЛ, которые запланированы на 27 августа, могут отменить

Матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые запланированы на 27 августа, могут отменить из-за стрельбы полицейского в афроамериканца, сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

Фридман утверждает, что игрокам сказали готовиться к тому, что игры могут перенести.

Напомним, полицейский города Кенош дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. В США началась новая волна протестов.



Ранее сообщалось о том, что плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновится 28 августа.

