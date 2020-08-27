«Манчестер Сити» готов обменять Месси на трех игроков

Английский «Манчестер Сити» готов отдать каталонской «Барселоне» Габриэла Жезуса, Эрика Гарсию и Бернарду Силву в обмен на форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Sport.es.

Отмечается, что ранее сине-гранатовые были заинтересованы в услугах данных игроков.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.



Ранее сообщалось о том, что мюнхенская «Бавария» не будет пытаться подписать Месси.