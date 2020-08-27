Хавбек ЦСКА Кучаев: не зацикливаюсь на своих голах

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался после ничейной игры с «Краснодаром» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает пресс-служба армейского клуба.

По его словам, первый тайм остался за его командой, а во второй половине встречи «быки» перехватили инициативу из-за усталости армейцев.

«Может, сопернику привычнее в этом климате играть, поэтому так получилось. Свою результативность я ни с чем не связываю, просто так получилось. Я не зацикливаюсь на своих голах — играет команда, забивает команда», — сказал Кучаев.

Ранее сообщалось, что в «Краснодаре» раскрыли состояние травмированных игроков Реми Кабелла и Ари.