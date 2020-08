Игроки НБА обсудят дальнейшие действия после бойкота матчей

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерены обсудить дальнейшие действия после бойкота матчей плей-офф, сообщает журналист Шамс Чарания в Twitter.

Ранее баскетболисты «Милуоки Бакс» отказались выходить на площадку перед матчем с «Орландо Мэджик» в знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих. Бойкот поддержали «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

23 августа в американском городе Кенош, штат Висконсин, полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами.

Ранее сообщалось, что НБА перенесла все матчи дня из-за бойкота игроков.

NBA players have called for a meeting tonight in Orlando to determine next steps, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.