Гончаренко подвел итоги матча с «Краснодаром»

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает Sport24.

Встреча закончилась со счетом 1:1.

«На этом стадионе мы всегда играем в открытый и качественный футбол. Редко команды здесь долго и глубоко обороняются. Мы хорошо поработали, но постоянно нам чего-то не хватает», — сказал Гончаренко.



Ранее «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче чемпионата России.