ФИФА не будет препятствовать уходу Месси из «Барселоны»

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет препятствовать уходу Лионеля Месси из «Барселоны», передает El Pais.

Источник в организации сообщил о том, что у ФИФА нет прецедентов, которые могли бы помешать форварду покинуть каталонский клуб. За последние 15 лет ни ФИФА, ни Спортивный арбитражный суд (CAS) не вмешивались в вопросы, которые касаются подобных случаев.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Сине-гранатовые настаивают на том, что Месси должен был уведомить о своем решении до 30 мая.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» не рассматривают вариант с уходом Месси.