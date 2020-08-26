СМИ: Месси определился, где продолжит карьеру
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Как утверждает в своем Twitter журналист Марсело Бехлер, 33-летний форвард принял решение перейти в «Манчестер Сити», которым руководит экс-наставник «Барсы» Хосеп Гвардиола.
Накануне стало известно, что аргентинский форвард потребовал у «Барселоны» расторгнуть его контракт в одностороннем порядке. Каталонский клуб не намерен отпускать игрока дешевле, чем за €700 млн.
Ранее сообщалось, что Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Манчестер Сити».
Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go— Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020