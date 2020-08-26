Капитан «МЮ» приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно

Суд Греции огласил вердикт по делу защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, устроившего драку с полицейскими в Микосе.

«Би-би-си» пишет, что футболиста «красных дьяволов» признали виновным во всех вменяемых ему обвинениях: нападение, оскорбление, нападение на сотрудника полиции и попытка подкупа должностного лица. Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно.

27-летний Магуайр не согласен с обвинительным приговором и будет подавать апелляцию на решение суда.

«Я по-прежнему уверен в нашей невиновности в этом вопросе – жертвами являются я, моя семья и друзья», – заявил он.

Ранее Гарет Саутгейт прокомментировал исключение Магуайра из состава сборной Англии.