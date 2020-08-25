В «Барселоне» подтвердили, что клуб получил запрос от Месси на уход из команды
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В каталонской «Барселоне» подтвердили, что клуб получил запрос от Лионеля Месси на уход из команды, передает Football Espana.
Отмечается, что сине-гранатовые приложат усилия, чтобы удержать аргентинца.
Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
В прошлом сезоне Месси провел 44 матча, забив 31 мяч.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером Месси.