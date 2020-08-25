«Барселона» просит лидеров команды согласиться на снижение зарплаты
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Каталонская «Барселона» просит лидеров команды согласиться на снижение зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, руководство клуба обратилось к Жерару Пике, Жорди Альбе, Серхио Бускетсу и Серджи Роберто пойти на уступки и договориться о снижении ежемесячных контрактных выплат.
В настоящее время игроки обдумывают данное предложение.
Ранее сообщалось, что полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев сравнил уровень футбола в России и в Европе.