Каталонская «Барселона» просит лидеров команды согласиться на снижение зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба обратилось к Жерару Пике, Жорди Альбе, Серхио Бускетсу и Серджи Роберто пойти на уступки и договориться о снижении ежемесячных контрактных выплат.

В настоящее время игроки обдумывают данное предложение.

Ранее сообщалось, что полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев сравнил уровень футбола в России и в Европе.