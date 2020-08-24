Зинченко извинился за слова жены о Гвардиоле

Футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко извинился за то, что его жена Влада Седан раскритиковала наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу.

Игрок отметил, что его супруга высказалась о Гвардиоле на эмоциях, а на протяжении всего сезона она путешествовала с командой, была на домашних и выездных матчах, потому что она большая фанатка клуба.

«Она не должна была публиковать это в соцсетях, потому что она моя жена, но она не пыталась высказать журналистское мнение о тренере, она просто выразила свое разочарование как болельщик», — написал Зинченко в сториз Instagram.

Футболист рассказал, что пишет об этом прямо на свадьбе вместо того, чтобы наслаждаться праздником.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил французскому «Лиону со счетом 1:3.

Ранее жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение «Манчестер Сити» от «Лиона».