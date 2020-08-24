КДК РФС закрыл на один матч фанатскую трибуну «Спартака»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) закрыл на один матч фанатскую трибуну московского «Спартака», передает ТАСС.
23 августа красно-белые встречались с московским «Локомотивом». Болельщики «Спартака» оскорбляли вратаря «железнодорожников» Маринато Гильерме на почве расизма.
Также глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что «Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей.
Ранее депутат Леонид Слуцкий рассказал о походе на матч «Спартак» — «Локомотив».