Вратарь «Ахмата» Шелия хочет помочь клубу выйти в Лигу Европы

Голкипер грозненского «Ахмата» Георгий Шелия высказался об амбициях своей команды. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, чеченский коллектив намерен по итогам нынешнего сезона выйти в еврокубки.

«Мы будем бороться за победу в каждом матче, чтобы подняться как можно выше. Мы хотим порадовать своих болельщиков квалификацией в Лигу Европы. Это наше общее желание.

Если все сложится хорошо и все приложат максимум усилий, то нам удастся добиться цели», — сказал Шелия.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал на тему ухода полузащитника Алексея Миранчука .