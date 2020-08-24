Вратарь «Ахмата» Шелия хочет помочь клубу выйти в Лигу Европы
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Голкипер грозненского «Ахмата» Георгий Шелия высказался об амбициях своей команды. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, чеченский коллектив намерен по итогам нынешнего сезона выйти в еврокубки.
«Мы будем бороться за победу в каждом матче, чтобы подняться как можно выше. Мы хотим порадовать своих болельщиков квалификацией в Лигу Европы. Это наше общее желание.
Если все сложится хорошо и все приложат максимум усилий, то нам удастся добиться цели», — сказал Шелия.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал на тему ухода полузащитника Алексея Миранчука .