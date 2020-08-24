У Баринова диагностирован разрыв крестообразных связок

У полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова диагностирован разрыв крестообразных связок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Максим Алланазаров.

Таким образом, хавбек «железнодорожников» не поможет своей команде в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, а также пропустит матчи национальной команды в Лиге наций.

Напомним, что Баринов травмировался в первом тайме столичного дерби «Спартак» — «Локомотив», завершившегося волевой победой красно-белых с минимальным счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии Гарри Саутгейт может отказаться от услуг защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.