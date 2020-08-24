Макрон поздравил «Баварию» с победой в финале Лиги чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил мюнхенскую «Баварию» с победой в финале Лиги чемпионов.

В финале турнира, который прошел в Лиссабоне, немецкая команда одержала победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. В составе победителей отличился Кингсли Коман. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Поздравляю «Баварию» с их шестым титулом в Лиге чемпионов, а «ПСЖ» — с исключительной игрой. Для французского футбола час победы еще настанет», — цитирует Макрона официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил леверкузенский «Байер» вместо «Баварии» с победой в Лиге чемпионов.