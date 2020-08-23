Президент «Лиона» пожелал удачи «ПСЖ» в финале ЛЧ

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Ола пожелал удачи парижскому «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, 23 августа парижане сыграют с мюнхенской «Баварией».

«От лица всех болельщиков Франции я от всего сердца желаю «ПСЖ» прекрасной победы в Лиге чемпионов. Французский футбол будет отомщен за победу «Баварии» над «Лионом», — передает слова Ола Twitter Get French Football News.



Ранее сообщалось о том, что гол Сержа Гнабри в ворота «Лиона» признан лучшим в полуфинале Лиги чемпионов.