Киммих раскрыл план «Баварии» на финал Лиги чемпионов

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Yahoo!.

По его словам, защита немецкой команды постарается нейтрализовать форвардов Килиана Мбаппе и Неймара, не позволив им использовать собственные скоростные характеристики и свободное пространство.

Киммих заявил, что «Бавария» не собирается отсиживаться в обороне и хочет завоевать в воскресенье самый престижный трофей в клубном футболе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил действия греческого новичка мерсисайдцев Константиноса Цимикаса в товарищеской игре со «Штутгартом».