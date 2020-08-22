Эменике пожелал удачи «Спартаку» перед игрой с «Локомотивом»
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Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике пожелал удачи красно-белым перед игрой со столичным «Локомотивом».
Встреча состоится 23 августа.
«Парни, желаю вам удачи в игре с «Локомотивом» в это воскресенье. Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперед, «Спартак», — сказал игрок в видео, которое опубликовали красно-белые в Twitter.
Футболист добавил на русском: «Сделаем красиво».
Ранее сообщалось о том, что Илья Кутепов может продолжить карьеру в Турции.
Эксперт по «Локомотиву» из Нигерии передаёт привет всем красно-белым! ��⚪#СделаемКрасиво pic.twitter.com/XlAiNrfCow— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 22, 2020