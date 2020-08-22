Эменике пожелал удачи «Спартаку» перед игрой с «Локомотивом»

Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике пожелал удачи красно-белым перед игрой со столичным «Локомотивом».

Встреча состоится 23 августа.

«Парни, желаю вам удачи в игре с «Локомотивом» в это воскресенье. Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперед, «Спартак», — сказал игрок в видео, которое опубликовали красно-белые в Twitter.

Футболист добавил на русском: «Сделаем красиво».



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