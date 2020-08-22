Стали известны стартовые составы на матч «Арсенал» — «Динамо»
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо».
Игра начнется 22 августа в 17:30 по московскому времени.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, К. Кангва, Ковалев, Луценко, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Филипп, Комличенко, Н'Жи, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Шунин высказался о предстоящем матче с «Арсеналом».