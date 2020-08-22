ЦСКА близок к приобретению хавбека «Ривер Плейта»

Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал агент игрока Давид де ла Пенья. При этом он отметил, что переговоры еще продолжаются, а основная проблема заключается в том, что российский клуб не готов платить аргентинскому игроку ту сумму, которая затребована.

«ЦСКА договорился о приобретении Хорхе? Сделка еще не завершена, переговоры до сих пор открыты. ЦСКА еще не готов заплатить те деньги, которые просит «Ривер Плейт». Но у меня есть ощущение, что сделка может быть близка», — заявил ла Пенья.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав поделился подробностями несостоявшегося перехода в ЦСКА.