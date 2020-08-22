Россиянин Молдавский победил Нельсона на турнире Bellator 244
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) украинского происхождения Валентин Молдавский победил Роя Нельсона на турнире Bellator 244.
Поединок продлился три раунда и завершился победой единогласным решением судей: (30-27, 30-27, 30-27).
Напомним, что Молдавский в любительском ММА имеет звание чемпиона Европы, победитель Суперкубка России, чемпион и серебряный призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента.
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