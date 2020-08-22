Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил важность командных достижений в борьбе за «Золотой мяч». Об этом сообщает Goal.

По его словам, нельзя давать «Золотой мяч» игроку, чья команда не добилась успеха в сезоне.

В качестве примера португальский специалист привел нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе и заявил, что если его клуб не сможет добыть победу в Лиге чемпионов, то он не должен рассматриваться в качестве претендента на почетный приз.

Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб.