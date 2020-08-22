Гол Проворова помог «Филадельфии» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли
В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Филадельфия Флайерз» обыграла «Монреаль Канадиенс».
Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Проворов, Кевин Хейс и Михажль Раффль.
У проигравшей команды дважды отличился Николас Сузуки.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:4 в пользу «летчиков».
Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр Павел Буре высказался об игре форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова.