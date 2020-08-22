Гол Проворова помог «Филадельфии» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Филадельфия Флайерз» обыграла «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Проворов, Кевин Хейс и Михажль Раффль.

У проигравшей команды дважды отличился Николас Сузуки.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:4 в пользу «летчиков».

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр Павел Буре высказался об игре форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова.