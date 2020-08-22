Де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Андалусийская «Севилья» одержала победу над миланским «Интером» в финале Лиги Европы.

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 3:2.

Лучшим игроком матча по мнению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был признан нидерландский форвард Люк Де Йонг, оформивший на свой лицевой счет дубль.

Отметим, что он стал первым футболистом, который забил оба мяча в финале Лиги Европы головой.

Ранее сообщалось, что экс-игрок московского «Спартака» Александр Самедов считает, что красно-белые не попадут в тройку призеров по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).