«Севилья» вырвала победу у «Интера» и в шестой раз выиграла Лигу Европы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Севилья» обыграла миланский «Интер» в финале Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Кельне при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды. В составе победителей дубль оформил Люк де Йонг, также отличился Диего Карлос. У проигравшей команды отличились Ромелу Лукаку и Диего Годин.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Севилья» стала шестикратным победителем второго по значимости турнира Европы.
Ранее сообщалось, что Годин стал шестым футболистом. которому удалось забить мяч в финале Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Финал
«Севилья» (Севилья, Испания) — «Интер» (Милан, Италия) --3:2
Голы: 0:1 — Лукаку, 5 (пенальти); 1:1 — де Йонг, 12; 1:2 — Годин, 33; 2:2 — де Йонг, 35; 3:2 — Карлос, 74.