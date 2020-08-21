На капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра заведено уголовное дело

Уголовное дело заведено на капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает BBC RM Sport в Twitter.

По информации издания, в отношении защитника и еще двоих задержанных возбуждено уголовное дело по фактам эпизодического насилия в отношении должностных лиц (работников суда), неповиновения, нанесения телесных повреждений, оскорблений и попытки подкупа должностного лица.

Футболист был арестован на острове Миконос в Греции. Он вступил в конфликт с британскими туристами около одного из баров, после чего оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что игрок находился на отдыхе вместе со своей девушкой и другими партнерами по команде — Маркусом Рэшфордом и Джесси Лингардом.