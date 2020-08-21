Хантер дал прогноз на поединок Поветкина против Уайта

Боксер Майкл Хантер дал прогноз на поединок Александра Поветкина против Диллиана Уайта, передает BoxingScene.

Напомним, бой пройдет 22 августа.

«Я думаю, что у Уайта будут проблемы. Мне кажется, он проиграет. Поветкин справится с ним. Это будет интересный бой. Мне кажется, что досрочная победа от Александра очень вероятна», — сказал Хантер.



Ранее Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка Поветкина против Уайта.