«Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал ЛЧ
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Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Серж Гнабри, который оформил дубль.
В решающем матче, который состоится 23 августа, немецкий клуб встретится с парижским «ПСЖ».
Лига чемпионов
«Лион» — «Бавария» — 0:3
Голы: 0:1 — Гнабри, 18; 0:2 — Гнабри, 33; 0:3 — Левандовски, 88.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «ПСЖ» стал первым финалистом Лиги чемпионов.