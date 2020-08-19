«Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал ЛЧ

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Мюнхенская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Серж Гнабри, который оформил дубль.

В решающем матче, который состоится 23 августа, немецкий клуб встретится с парижским «ПСЖ».

Лига чемпионов
«Лион» — «Бавария» — 0:3
Голы: 0:1 — Гнабри, 18; 0:2 — Гнабри, 33; 0:3 — Левандовски, 88.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «ПСЖ» стал первым финалистом Лиги чемпионов.