Кучеров вышел на первое место в истории «Тампы» по очкам в Кубке Стэнли

Россиянин Никита Кучеров вышел на первое место в истории клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» по очкам в Кубке Стэнли.

Напомним, 19 августа Кучеров отдал три голевые передачи в матче против «Коламбус Блю Джекетс», набрав 70-ый балл за результативность.



По данному показателю форвард обошел Мартена Сен-Луи, который набрал 68 очков.



Ранее Александр Овечкин высказался о шансах «Вашингтона» навязать борьбу «Айлендерс» в серии.