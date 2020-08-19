Кучеров вышел на первое место в истории «Тампы» по очкам в Кубке Стэнли
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Россиянин Никита Кучеров вышел на первое место в истории клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» по очкам в Кубке Стэнли.
Напомним, 19 августа Кучеров отдал три голевые передачи в матче против «Коламбус Блю Джекетс», набрав 70-ый балл за результативность.
По данному показателю форвард обошел Мартена Сен-Луи, который набрал 68 очков.
Ранее Александр Овечкин высказался о шансах «Вашингтона» навязать борьбу «Айлендерс» в серии.